Faza controversata in Dinamo – FC U Craiova 1948! In minutul 35 al partidei, portarul lui FC U Craiova, Ionut Gurau, l-a faultat pe Hakim Abdallah. Gurau l-a atacat cu piciorul sus din postura de ultim aparator pe Abdallah, iar Horatiu Fesnic a aratat cartonasul rosu. Faza controversata in Dinamo – FC U Craiova 1948! […] The post Faza controversata in Dinamo – FC U Craiova 1948! Horatiu Fesnic a aratat cartonasul rosu, apoi s-a razgandit appeared first on Antena Sport .