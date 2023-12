Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce mișcarea șiita libaneza Hezbollah continua sa efectueze atacuri asupra nordului Israelului, ministrul israelian al apararii, Yoav Gallant, a avertizat sambata, 11 noiembrie, ca gruparea armata este "aproape de a face o greșeala grava" care se va incheia neașteptat: cu locuitorii din Beirut…

- Dupa bombardamente violente in cursul noptii, armata israeliana a anuntat sambata ca fortele sale au intrat in Fasia Gaza si au extins operatiunile, care au urmat unor incursiuni terestre cu blindate in cele doua nopti precedente, urmarind neutralizarea vastei retele de tuneluri subterane folosite de…

- "Israelul nu are niciun interes in razboi cu alt inamic in afara de Hamas, iar operațiunile sale terestre in Gaza vor avea loc cand condițiile vor fi potrivite, a declarat oficialul israelian. „Ziua nu este departe...manevra va incepe atunci cand vor fi create condițiile potrivite”, a spus Yoav Gallant. Gallant…

- Israelul nu are niciun interes sa poarte un razboi pe frontul sau nordic si, daca gruparea paramilitara șiita libaneza Hezbollah se va abtine, atunci Israelul va mentine situatia de-a lungul granitei asa cum este, a declarat duminica, 15 octombrie, ministrul israelian al Apararii, Yoav Gallant, potrivit…

- Ministrul israelian al Apararii, Yoav Gallant, a promis duminica, 15 octombrie, ca razboiul impotriva gruparilor teroriste palestiniene din Fașia Gaza va fi "mortal" și va schimba definitiv situația din sudul Israelului, relateaza The Times of Israel."Razboiul de aici este razboiul fiilor luminii impotriva…

- Ministrul israelian al Energiei, Israel Katz, a transmis, joi, ca nu vor ridica asediul asupra Gaza daca Hamas nu va elibera ostaticii, potrivit Reuters.Situația in care se afla in aceste momente Fașia Gaza, unde locuiesc peste 2,3 milioane de oameni, a venit o data cu decizia autoritaților israeliene…

- "Suntem in razboi si vom castiga!", afirma premierul israelian Benjamin Netanyahu intr-un mesaj adresat israelienilor. Mesajul lui Netanyahu vine dupa ce ministrul israelian al apararii a anunțat ca gruparea militanta Hamas a inceput un razboi impotriva Israelului și a promis ca "Israelul va caștiga",…