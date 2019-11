Faydee: „În copilărie eram un foarte bun dansator din buric!” Faydee este un cantareț și un compozitor talentat. Piesele sale – „Trika trika” feat. Antonia și „Enchantee” feat Alina Eremia și Raluka au strans peste 17 milioane de vizualizari pe Youtube și au fost difuzate in heavy rotation la radiourile din țara și din strainatate. Puțini sunt cei care știu ca Faydee are o mare pasiune pentru dans. Și nu orice fel de dans: „In copilarie eram un foarte bun dansator din buric! Cand aveam vreo 2-3 ani, imi puneam casete video și dansam prin casa toata ziua. Toata lumea adora mișcarile mele. Am și un clip pe Instagram in care dansez la nunta matușii mele.” … Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

