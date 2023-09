Favoritul in alegerile din Slovacia pune capac Ucrainei: 'Aderarea la UE e o perspectiva indepartata!'Fostul premier slovac Robert Fico, pe care sondajele de opinie il indica drept favorit in alegerile legislative de la sfarsitul acestei saptamani, a calificat aderarea la UE a tarii vecine Ucraina drept o perspectiva indepartata, din cauza razboiului, a coruptiei si a deficientelor in planul democratiei, a consemnat Reuters, relateaza Agerpres.

"Suntem convinsi ca este iluzoriu sa se puna aceasta problema intr-un moment in care in Ucraina se desfasoara un conflict militar acut", a raspuns Fico,…