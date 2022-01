Stiri pe aceeasi tema

- Garbine Muguruza (28 de ani, locul 3 WTA) și Anett Kontaveit (26 de ani, 7 WTA) au fost eliminate in aceasta dimineața in turul 2 de la Australian Open. Garbine Muguruza și Anett Kontaveit, finalistele Turneului Campioanelor in 2021, au fost eliminate „la pachet” de la Australian Open. Garbine Muguruza,…

- Jucatoarele din Romania fac furori la Australian Open 2022! Sorana Cirstea (48 WTA) și Irina Begu (64 WTA) au reușit victorii mari in noaptea de luni spre marți și li s-au alaturat Jaquelinei Cristian (69 WTA), Gabrielei Ruse (72 WTA) și Simonei Halep (15 WTA) in turul secund. Sorana Cirstea […] Articolul…

- Liderul ATP Novak Djokovici a fost inlocuit de italianul Salvatore Caruso, locul 150 mondial, pe tabloul de simplu de la Australian Open, conform organizatorilor. Caruso, venit din postura de lucky loser, va evolua in primul tur contra sarbului Miomir Kecmanovic, locul 77 mondial, luni, de…

- Cinci sportive din Romania sunt calificate direct pe tabloul principal de simplu de la Australian Open: Simona Halep, Sorana Cirstea, Irina Begu, Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian. Lor li s-ar putea alatura și Irina Bara, daca la noapte va trece de ultimul tur al calificarilor.

- Toate cele trei jucatoare din Romania implicate marți in calificarile de la Australian Open au pierdut, astfel ca numarul romancelor s-a micsorat. Astfel zis, Mihaela Buzarnescu, Gabriela Lee (fosta Talaba) și Irina Fetecau au fost eliminate in turul doi. Locul 124 in ierarhia mondiala, Mihaela Buzarnescu,…

- Cea de a doua zi de calificari in turneul feminin de la Australian Open a debutat cu doua eliminari ale sportivelor romane implicate in competiție. Mihaela Buzarnescu și Gabriela Lee nu au reușit marți dimineața sa obțina calificarea in turul secund, in lupta pentru un loc pe tabloul principal.

- Tenismena din Constanta a decis sa se retraga de la turneul de la Sidney dupa ce s a calificat in finala turneului Melbourne Summer Set 1.De retragerea Simonei Halep profita Jaqueline Cristian care a intrat astfel pe tabloul principal de la Sydney, de categorie WTA 500, iar in runda inaugurala pe Priscilla…

- ​Ajuns acasa dupa saptamâni întregi de izolare, Darren Cahill a putut petrecere alaturi de familie Halloween 2021, fostul antrenor al Simonei Halep deghizându-se foarte bine. Australianul și-a uimit fanii de pe Instagram cu alegerea facuta.Darren a postat doua fotografii: una în…