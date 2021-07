Stiri pe aceeasi tema

- Belgia are, dupa duelul cu Portugalia, o noua finala vineri in "sferturi" la Euro 2020, iar selecționerul este pus in garda de evoluțiile consistente ale squadrei azzurra. "Va fi un meci mare, impotriva celei mai bune echipe a turneului. Mancini a facut o treaba grozava cu Italia, a crescut un grup…

- Capitanul Eden Hazard (30 de ani) a suferit o leziune la coapsa. Kevin De Bruyne (30 de ani) are o entorsa de glezna. Pierderea lor ar fi o lovitura crunta pentru Belgia. Nu putea exista un traseu mai dificil dincolo de grupe pentru Belgia. Portugalia, in „optimi”. Italia, in "sferturi". Pentru a trece…

- Liderul clasamentului FIFA, Belgia, s-a calificat in sferturile Euro 2020 dupa ce a invins Portugalia, campioana en-titre, cu 1-0. Selecționerul „diavolilor rosii“, Roberto Martinez, a dezvaluit cheia succesului dn jocul cu lusitanii. „Am avut o concentrare incredibila si ne-am aparat foarte bine. Am…

- Portugalia, campioana Europei, echipa lui Cristiano Ronaldo, cel mai prolific marcator al tuturor timpurilor la nationalele lumii a pierdut in fata Belgiei, locul 3 la ultimul Mondial, generatia de aur a "diavolilor rosii", cu Eden Hazard, De Bruyne si Lukaku in cautarea marii confirmari. Trofeul. Primul…

- ​Olanda, condusa de noul barcelonez Memphis Depay, va fi testata duminica de o echipa stâncoasa și artagoasa, Cehia. Batavii ies din Olanda și vor merge la Budapesta, dupa 3 jocuri disputate acasa, la Amsterdam.Olanda - Cehia (duminica, 27 iunie, ora 19:00, Budapesta)Dar veștile rele tot…

- Fara puncte în clasament înaintea ultimului meci, Danemarca a câștigat categoric în fața Rusiei (4-1) și s-a calificat în optimile Campionatului European grație golaverajului. Kasper Hjulmand, selecționerul nordicilor, a vorbit despre atuurile echipei sale, cu puține șanse…

- Timothy Castagne (25 de ani) a suferit o dubla fractura la fața in partida Belgia - Rusia, scor 3-0, devenind astfel indisponibil pana la finalul Euro 2020, a anuntat Roberto Martinez, selectionerul Belgiei. Fundașul dreapta s-a lovit in viteza de rusul Daler Kuziaev, in minutul 26, si nu a mai putut…

- Franta "este o nationala completa" si marea favorita la castigarea EURO 2020, turneu care va incepe vineri, a declarat, pentru Il Giornale, Michel Platini, fostul mare fotbalist al reprezentativei cocosului galic. "Este o nationala completa in toate compartimentele. Opt atacanti de asemenea nivel la…