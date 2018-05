Voluptoasa artista pe nume Netta, reprezentanta Israelului de la Eurovision, a avut parte de un moment memorabil in prima semifinala a concursului. Ea a alunecat pe scari și a cazut, insa doi barbați din staff au reușit s-o repuna pe picioare destul de rapid. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 […] The post Favorita de la Eurovision, reprezentanta Israelului, a cazut pe scari dupa ce a cantat in semifinala appeared first on Cancan.ro .