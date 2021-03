Favipiravir, primul antiviral fabricat în România pentru tratarea COVID-19 Experții in sanatate vorbesc tot mai des despre un posibil prim antiviral folosit in tratarea COVID-19 care ar putea fi fabricat in Romania. Medicamentul Favipiravir, un antiviral folosit in Japonia pentru tratarea gripei, ce poate fi administrat bolnavilor de COVID-19 care au forme ușoare și medii ale bolii, urmeaza sa fie produs in Cluj, de compania farmaceutica Terapia. Specialiștii au inceput deja probele tehnologice pentru medicament, iar daca rezultatele sunt bune, Favipiravir va fi produs la noi in țara pentru putea fi la indemana bolnavilor din Romania. Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

