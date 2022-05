'Faust', primul spectacol sold-out la FITS 2022 Primul spectacol la care s-au vandut toate biletele la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS) 2022 este „Faust”, impresionanta producție a Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu, a carei premiera a avut loc in urma cu 15 ani, cand Sibiul a fost Capitala Culturala Europeana, in 2007. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

