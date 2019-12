Faur, Panasonic: A scazut interesul pentru camerele entry, creste segmentul dedicat profesionistilor

Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2020 este vazut drept un moment de cotitura pentru industria auto europeana, in contextul in care respectarea țintelor de emisii va juca un rol determinant in strategiile producatorilor de pe Batranul Continent. Analiștii susțin ca subvenționarea achiziției de mașini electrice in Europa este o…

- Asociația Naționala a Restaurantelor și a Localurilor de Agrement din Moldova, “MAR”, organizeaza Cocktail Masterclass “BARMANIA”, care va cuprinde o serie de traininguri pentru barmanii din Moldova. Masterclass-ul va fi susținut de experimentatul barman Dmitry Poli și este gratuit. Scopul acestor activitați…

- De asemenea, al doilea producator auto din Japonia a redus cu 65% valoarea dividendelor interimare, dupa cea mai slaba performanta trimestriala din ultimii 15 ani, datele ilustrand amploarea masurilor care ar trebui luate pentru redresarea companiei de noua echipa de conducere, care va fi instalata…

- Directorul general al Agentiei de Dezvoltare Regionala Nord-Est (ADRNE), Vasile Asandei, sustine ca, daca s-ar construi autostrada Iasi-Targu Mures, turismul in regiune ar creste cu 20 la suta, precizand ca in prezent durata medie a unui sejur in regiune este de numai 1,7 zile, anunța news.ro.Citește…

- In perioada iulie-octombrie, veniturile realizate de grupul Renault au scazut cu 1,6%, pana la 11,296 miliarde euro, in timp ce inmatricularile mondiale ale grupului, care cuprinde marcile Renault, Dacia, Lada, Alpine, Renault Samsung Motors si Jinbei Huasong, au scazut cu 4,4% pana la 852.198 vehicule.…

- Omul de afaceri Stefan Mandachi, cunoscut pentru faptul ca a construit, simbolic, singurul metru de autostrada din Moldova, a tras un nou semnal de alarma cu privire la starea infrastructurii rutiere din Romania.

- Euro si dolarul au scazut in sedinta de miercuri, comparativ cu moneda nationala. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7499 de lei, cu 0,03% mai putin fata de marti. Si dolarul american a scazut....

- Euro creste insesizabil, marti, in comparatie cu moneda nationala. Dolarul creste in cotatie ceva mai mult. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7512 de lei, fata de luni cand a fost 4,7511 de lei/unitate. Si dolarul american a crescut. Acesta este cotat la 4.3605…