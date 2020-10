Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai impoortant expert in boli infectioase din Statele Unite, Anthony Fauci, a declarat joi ca terapia experimentala cu anticorpi a companiei Regeneron l-a ajutat probabil pe presedintele Donald Trump sa lupte cu infectia de Covid-19, transmite Reuters. ”Exista o probabilitate rezonabil de buna ca…

- Terapia sa cu anticorpi monoclonali REGN-COV2 pentru coronavirus a fost administrata presedintelui Donald Trump saptamana trecuta, dupa diagnosticarea acestuia cu Covid-19. El l-a descris de atunci ca un tratament, chiar daca nu exista inca dovezi stiintifice in acest sens. Regeneron a anuntat miercuri…

- "Multi oameni mor in fiecare an din cauza gripei, uneori peste 100.000, in pofida vaccinului. Inchidem tara? Nu, am invatat sa traim cu ea, la fel cum invatam sa traim cu Covid, pentru majoritatea populatiilor mult mai putin letala!!!", a scris Trump pe Twitter. Facebook a sters postarea, dar nu inainte…

- Presedintelui SUA i-au fost administrate 8 grame din tratamentul cu anticorpi monoclonali al Regeneron, au anuntat medicii acestuia. Compania a precizat ca a oferit medicamentul presedintelui ca raspuns la o solicitare a medicilor acestuia, pe baza de ”compasiune”, o procedura care permite accesul extins…

- Bourla a spus in timpul unui interviu acordat emisiunii “Face the Nation” de la CBS ca Pfizer ar trebui sa aiba principalele rezultate ale unui studiu clinic de faza finala, destinate Administratiei pentru Medicamente si Alimente (FDA) din Statele Unite, pana la sfarsitul lunii octombrie. ”Daca FDA…

- Grupul farmaceutic elvetian Roche a obtinut acordul Administratiei pentru Alimente si Medicamente (FDA) al SUA pentru a efectua un test de diagnosticare ce permite detectarea si diferentierea virusului...

- Un test de saliva pentru COVID-19, dezvoltat de Universitatea din Illinois, a primit in regim de urgenta autorizatia de folosire din partea Administratiei pentru Alimente si Medicamente (FDA) din Statele Unite.

- Pfizer si BioNTech primesc aprobarea Administratiei pentru Medicamente din SUA pentru a grabi dezvoltarea a doua potențiale vaccinuri pentru COVID-19 Doua vaccinuri candidate pentru COVID-19 ale Pfizer si BioNTech vor fi evaluate rapid de catre Administratia pentru Medicamente si Alimente din Statele…