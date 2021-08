Anthony Fauci, principalul expert in epidemii din SUA, a declarat, duminica, ca SUA nu vor institui noi lockdown-uri in valul patru de COVID-19, chiar daca “situatia se va deteriora”. In urma cu cateva zile, Statele Unite au reintrodus obligativitatea purtarii maștii, in interior pentru persoanele vaccinate si in plina perioada de raspandire a variantei Delta. Totuși, Anthony Fauci a declarat ca, din punctul sau de vere, este putin probabil ca SUA sa ajunga “in aceeasi situatie ca in iarna trecuta”. “Nu cred ca vom vedea lockdown-uri”, a afirmat el. Totusi, “situatia se va deteriora”, a anuntat…