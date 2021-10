Stiri pe aceeasi tema

- Galatasaray ar trebui sa reconsidere rolul fotbalistului roman Olimpiu Morutan in cadrul lotului, estimeaza vineri ziarul turc Daily Sabah, la cateva zile dupa ce echipa din Istanbul a pierdut derby-ul cu concitadina Besiktas, golul invinsilor fiind reusit de Alexandru Cicaldau, anunța Agerpres.…

- Alex Cicaldau, certat de antrenorul de la Galatasaray. Internaționalul roman a reușit sa inscrie in derby-ul din Super Lig ce a opus-o pe gruparea Cim Bom lui Besiktas. In ciuda reușitei sale, Cicaldau a fost „urecheat” la finalul partidei de Fatih Terim, tehnicianul Galatei. Mai ales ca, la final,…

- Olimpiu Moruțan (22 de ani) a pasat decisiv in meciul dintre Lokomotiv Moscova și Galatasaray, scor 0-1, in grupele UEFA Europa League. Dupa meci, el a cules mai multe laude, inclusiv din partea antrenorului Fatih Terim (68). Introdus pe teren in minutul 76, Olimpiu Moruțan a avut nevoie doar de 6…

- Olimpiu Moruțan (22 de ani) a fost eroul lui Galatasaray in meciul cu Rizespor. Mijlocașul roman a inscris golul victoriei, de 3-2, in minutul 90+11. Meci de infarct la Rize, acolo unde vicecampioana Galatasaray a invins-o pe Rizespor cu mari emoții. Fatih Terim a inceput meciul cu Alexandru Cicaldau…

- Volkan Demirel (39 de ani), fost portar la Fenerbahce timp de 17 ani, considera ca Olimpiu Moruțan (22) nu va ajunge sa fie un mare jucator. Duminica, Olimpiu Moruțan a rezistat o singura repriza pe teren in meciul dintre Galatasaray - Alanyaspor, scor 0-1. Mijlocașul roman, utilizat in banda dreapta,…

- Mijlocasul roman Olimpiu Morutan, de la FCSB, a semnat un contract pe cinci ani cu clubul turc de fotbal Galatasaray, a anuntat, miercuri, gruparea din Istanbul pe site-ul sau oficial. Galatasaray a precizat ca suma de transfer este de 3,5 milioane de euro, FCSB urmand sa primeasca banii in transe esalonate…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a anunțat luni ca a ajuns la un acord cu Galatasaray pentru transferul lui Olimpiu Moruțan. Fatih Terim, tehnicianul formației turce, a oferit o prima reacție cu privire la aducerea fotbalistului român. Finanțatorul FCSB a dezvaluit ca suma de transfer va ajunge…

- Olimpiu Morutan pleaca de la FCSB. Mijlocașul roman a semnat cu Galatasaray, a anunțat patronul Gigi Becali. Galatasaray l-a luat ape Moruțan dupa ce a facut o ultima oferta: 4,2 milioane de euro, plus 1,5 milioane de euro daca echipa turca se va califica in grupele Europa League, a anunțat patronul…