- Actorul Ewan McGregor va juca rolul Danny Torrance in adaptarea Warner Bros. a romanului lui Stephen King, "Doctor Sleep", continuarea clasicului "The Shining", scrie revista Variety, potrivit news.ro.Potrivit surselor, King ar fi aprobat distributia cu McGregor. Mike Flanagan, care…

- In momentul in care Campionatul mondial de fotbal va debuta in fanfara in Rusia, regizorul ucrainean Oleg Sentsov, care ispașește o pedeapsa de 20 de ani de inchisoare in Marele nord rusesc, va fi ajuns la o luna de greva a foamei, scrie AFP.

- Scrisa la patru maini, cartea este despre disparitia presedintelui SUA Jonathan Lincoln Duncan, in centrul unei grave crize mondiale. Cartea este inspirata din experientele traite de Bill Clinton la Casa Alba in perioada in care a fost cel de-al 42-lea presedinte al Statelor Unite, intre anii 1992…

- Marele regizor Lucian Pintilie a incetat din viața la varsta de 84 de ani. Pintilie era internat in stare grava in spital de ceva vreme.Lucian Pintilie s-a nacut la 9 noiembrie 1933, Tarutino, județul interbelic Cetatea Alba, Regatul Romaniei, azi in Ucraina) și a fost unul dintre cei mai…

- Zilele trecute a fost Gala Premiilor revistei Observator cultural. Marele premiu pentru intreaga opera l-a luat Gabriela Adamesteanu. Iar cartea distinsa pentru eseistica e a unui tanar critic literar de la Universitatea Babeș-Bolyai.

- Pablo Escobar a fost probabil cel mai cunoscut narcotraficant din lume, poate si cel mai bogat: S-au scris carti despre el, s-au facut filme. Dar cartea de fata este prima scrisa chiar de celebra sa iubita, o ziarista care avea tara la picioare....

- Lansarea postmortem a cartii „Ilidia. Un centru de putere din secolele XII-XV“ a prilejuit recunoasterea unanima a meritelor acestui demers editorial din partea istoricilor din tara, unii dintre acestia onorand invitatia de a participa la eveniment. Cartea se adauga celor peste zece volume…

- Zuleiha, o tanara gravida dintr-un sat de tatari, e deportata in Siberia dupa uciderea sotului ei de catre un ofiter din Armata Rosie. Scrisa de Guzel Iahina, povestea destinului acesteia reprezinta un debut exceptional, „care iti merge drept la inima”, dupa cum a afirmat Ludmila Ulitkaia. „Adevarul”…