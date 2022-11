Făţărnicia, lenea şi viclenia nu sunt neputinţe Suntem oameni neputinciosi ontologic. Oameni raniti. Radacina tuturor ranilor noastre este rana primordiala creata prin despartirea sau ruperea de Dumnezeu. Adam si Eva au ales sa nu asculte de Dumnezeu si nu numai ca au schimbat hainele de lumina (har) cu cele „din piele", dar s-au si ales cu o rana adanca, pe care nici un om nu o poate vindeca, cu exceptia Celui care este si Fiul Omului, si Fiul lui Dumnezeu. Despre aceasta ni se vorbeste in parabola samarineanului milostiv (Luca, 10, 25-37). Orice om este precum calatorul din parabola care a cazut intre talhari (adica demoni care il indeamna… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta luna, in ziua a saptesprezecea, pomenirea Sfantului Prooroc Osie Osea .Acesta se talcuieste mantuit, pazitor sau umbritor. Era fecior al lui Beyri din Balemot, din tribul lui Isahar. Si proorocind multe asupra lui Israel, a raposat, si a fost ingropat in pamantul lui cu pace. El a dat semn…

- Biserica Ortodoxa Romana ii praznuiește in calendarul ortodox pe toți cei 12 Sfinți Apostoli ai lui Hristos. Dupa ucenicie și dupa invierea Sa din morți, Domnul i-a insarcinat pe deplin pe cei 12 discipoli sa aiba grija de Imparația lui Dumnezeu și sa duca mesajul Evangheliei in lume. Care sunt cei…

- In aceasta luna, in ziua a sasea, pomenirea Sfantului maritului Apostol Toma, numit Geamanul.Acesta propovaduind cuvantul lui Dumnezeu, la midieni, la parti, la persi si la indieni, a fost inchis de Smideu imparatul, caci crezu printr insul Uazan fiul sau si Tertia femeia lui, Migdonia si Narca. Drept…

- „Mergi in pace, pelerinule!” este un cuvant stravechi pe care il rosteau cei de demult pentru cei care plecau in pelerinaj, mergeau in pelerinaj la diferite locuri sfinte ale creștinatații. „Mergi in pace, pelerinule!” este și cuvantul pe care il adresez tuturor acelora care au venit, care vin și vor…

- Duminica dupa Inalțarea Sfintei Cruci (Luarea Crucii și urmarea lui Hristos) Marcu 8, 34-38 și 9, 1Zis-a Domnul: Oricine voieste sa vina dupa Mine, sa se lepede de sine, sa-si ia crucea si sa-Mi urmeze Mie. Caci cine va voi sa-si scape viața, o va pierde, iar cine isi va pierde viața sa ...

- In aceasta luna, in ziua a unsprezecea, pomenirea Cuvioasei Maicii noastre Teodora cea din Alexandria.Precum imparatia cerurilor s a asemanat cu zece fecioare, dupa pilda lui Hristos in Evanghelie, in acelasi chip si zece femei, asemanandu se cu schima barbatilor, au zdrobit boldurile ucigatorului de…

- Pr. Andrei ZAGAN SFANTA EVANGHELIE… Pericopa evanghelica din Duminica a XI-a dupa Rusalii ne arata, inca o data, pe de o parte, plinatatea iubirii milostive a lui Dumnezeu care iarta oamenilor cat nimeni nu isi poate imagina si, pe de alta parte, ne face constienti de datoria pe care o avem fiecare…

- Mai multe ziare iraniene radicale au laudat, in editiile aparute sambata, pe cel care l-a injunghiat pe autorul Salman Rushdie, al carui roman „Versetele satanice” a atras din 1989 amenintari cu moartea din Iran, relateaza Reuters.