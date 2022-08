Fațadele unor clăriri din Pitești, pericole pentru trecători! Reprezentanți ai Primariei și Poliției Locale Pitești s-au convins, mergand prin oraș, de o realitate pe care presa a semnalat-o in repetate randuri. Și anume ca multe blocuri de locuințe și alte cladiri au fațadele deteriorate, cu mare risc de prabușire peste trecatori. Una dintre aceste cladiri cu probleme estem de exemplu, Hotelul fantoma ”Muntenia”, […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

