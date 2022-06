Stiri pe aceeasi tema

- O comuna din Bihor este prima comuna din Romania in care localnicii trebuie sa respecte reguli stricte daca vor sa iși construiasca o casa, pentru a pastra stilul tradițional al locuințelor de acolo.

- Cel putin 8 milioane de romani se afla in afara granitelor tarii, a declarat astazi secretarul de stat Gheorghe Florin Carciu, șeful Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni, care a precizat ca și el lucreaza in Franța.

- „Mi-as dori sa am timp sa cheltui bani, mi-am redus cheltuielile de cind sint premier”. Așa a raspuns prim-ministrul Natalia Gavrilița la intrebarea jurnaliștilor, daca a afectat-o personal marea inflație. "Cheltuielile mele s-au redus din cauza ca consum foarte puțin și am puțin timp liber pentru alte…

- Este a 74-a zi de razboi in Ucraina. Luptele grele continua in estul țarii, unde rușii vor sa impinga frontul de lupta al ucrainenilor catre vest. Șase rachete de croaziera rusești au lovit sambata orașul-port de la Marea Neagra - Odesa. De asemenea, bombardamentele continua in regiunea Lugansk, unde…

- Alpinistul timisorean Horia Colobasanu a urcat, sambata, pe varful Kangchenjunga din Himalaya, singurul munte de peste 8.000 de metri neatins de vreun roman si cel de-al treilea ca inaltime a planetei (8586 metri). Cei doi colegi ai lui Horia Colibasanu, cu care acesta a pornit in expeditie, Marius…

- FOROTIC – In parteneriat cu administratia locala din Doclin, Alexandru Sporea, primarul comunei Forotic, a depus cererea de finantare pentru infiintarea serviciului de distributie a gazelor naturale! Cu pasi mici dar siguri, Primaria Forotic isi atinge obiectivele propuse. De curand, administratia locala…

- In primul trimestru al acestui an consumul de gaze naturale a scazut cu circa 12,2%, comparativ cu aceeași perioada din 2021, dar a fost mai mare cu 11% comparativ cu primele trei luni din 2020, arata date ale Moldovagaz. Astfel consumul de gaze in primul trimestru al acestui an este estimat la 474…

- ”Vom actiona in vederea unei derusificari a economiei poloneze si europene, pentru ca Polonia se afla in prezent in avangarda tuturor acestor tari care incearca sa le inspire pe celelalte pentru a iesi din dependenta de gaze naturale, petrol si carbune rusesti”, a subliniat intr-o confernta de presa Morawiecki.…