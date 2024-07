Stiri pe aceeasi tema

- Doru Colgiu, directorul societații de termoficare din Mangalia a fost reținut de procurorii DNA, fiind acuzat ca a luat o mita de 60.000 de lei. ”Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Constanta au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru…

- O familie formata din trei persoane, care locuia in Colonia Sopor, Cluj-Napoca, a fost gasita moarta langa piscina gonflabila din curte. Descoperirea șocanta a fost facuta de un vecin, care a sunat la 112. Barbatul incercase sa ii contacteze telefonic pe toți cei trei, insa nu a primit niciun raspuns.…

- O fetița de 8 ani data disparuta dintr-o localitate din judetul Botosani a fost gasita moarta, in noaptea de vineri spre sambata, intr-o liziera de salcami de la marginea satului. Se presupune ca a fost ucisa. Copila a fost gasita la marginea localitatii Jijia, comuna Albesti, dupa ce vineri seara disparuse…

- Tribunalul Regional din Plzen a inceput saptamana trecuta sa judece un ucrainean care și-a mutilat soția, o tanara moldoveanca refugiata in Cehia. Anul trecut, intr-un hostel din Kozlany, in regiunea Plzen, a legat-o de pat și a detonat o petarda pe care o introdusese anterior in corpul ei, scrie cotidianul…

- Regina Camilla a gazduit la Palatul Buckingham o receptie cu specific ecvestru in beneficiul unei organizatii de caritate, informeaza DPA. ???? Queen Camilla is hosting a reception to mark the anniversary of a charity dedicated to improving the lives of horses, donkeys and mules. Watch the latest pictures…

- Un tanar de 30 de ani, asistent veterinar a fost gasit mort in mașina, langa cabinetul din Pitești. Bogdan s-ar fi certat cu iubita lui, inainte de tragedie. Un tanar de 30 de ani, asistent veterinar, a murit in condiitii suspecte in Pitesti. A fost gasit fara suflare noaptea trecuta intr-o masina parcata…