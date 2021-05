Stiri pe aceeasi tema

- Președintele interimar al PSD Alba, deputatul Radu-Marcel Tuhuț, și-a deschis birou parlamentar la Campeni, cu scopul a fi mai aproape de oamenii din Munții Apuseni și din dorința de a cunoaște mai bine necesitațile lor, pe care le va duce in Parlamentul Romaniei și va face tot posibilul sa le soluționeze.…

- Președintele interimar al PSD Alba, deputatul Radu-Marcel Tuhuț, și-a deschis birou parlamentar la Campeni, cu scopul a fi mai aproape de oamenii din Munții Apuseni și din dorința de a cunoaște mai bine necesitațile lor, pe care le va duce in Parlamentul Romaniei și va face tot posibilul sa le soluționeze.…

- Nicușor Dan a precizat ca vor incepe in curand și lucrarile pentru astuparea gropilor. ”Avem trei restanțe in momentul acesta: dezinsecția, dezinfecția și deratizarea, gropile și iarba din parcuri. In saptamana urmatoare o sa incepem rezolvarea fiecareia dintre aceste probleme. Am avut o problema și…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca prezenta fizica nediferentiata in scoli s-ar putea face inca de a doua zi dupa inregistrarea unei rate de infectare mai mica de unu la mie, dupa modificarea ordinului comun al ministrilor Educatiei si Sanatatii, informeaza Agerpres . „Luni, 17 mai, vom…

- Aleșii locali ai PSD Alba vor susține doar artiști, actori, cantareți, muzicieni și talente locale, la evenimentele culturale, sociale și de entertainment, daca acestea vor fi organizate, in aer liber, in anul pandemic 2021, odata cu relaxarea restricțiilor și ținand cont de contextul epidemiologic…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a reacționat luni seara pe pagina sa de Facebook dupa ce 3 pacienți COVID au murit la Victor Babeș din cauza lipsei de oxigen. Dupa evacuarea de la Spitalul Foișor, primarul nu a avut reacție. „In aceasta seara, din nefericire, au decedat in condiții neclare…

- Edilul Capitalei, Nicușor Dan a anunțat luni pe pagina sa de Facebook lansarea in dezbatere publica a Programului Municipal de Restaurare, destinat cladirilor istorice din București, indiferent de...

- "Nu mai manipulați presa, oamenii din metrou sunt suparați pentru intimidare și masurile pe care le "coaceți in culise" fara sa i consultați. NU spatiile comerciale sunt motivul revoltei salariaților din metrou. Noi nu putem muncii fara sa respectam instrucțiunile de serviciu, nu servicii, pe care ne…