Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR a anutat ca trenurile de calatori care asigura legatura intre București și Moldova circula deviat, din cauza accidentului care a avut loc in stația Ploești Triaj, pe ruta București – Brazi – Ram Ploiesti Triaj – Ploiesti Vest – Ploiești Sud (și retur). La fața locului…

- Autoritațile din Prahova revin cu informații despre tanara gasita ranita pe calea ferata, spunand ca este vorba de sora unei actrite din Buzau și fosta iubita a fotbalistului Adrian Cristea, nu de actrița, transmite Mediafax.Inițial, surse din ancheta au spus ca este vorba despre o actrita…

- Daniela Olos, o tanara de 39 de ani din Buzau, fosta iubita a fotbalistului Adrian Cristea, se afla in coma la spitalul din Ploiesti, dupa ce a fost ranita grav intr-un accident de tren.

- Iubita lui What's Up face primele declaratii dupa ce si-au petrecut noaptea la politie. Ce s-a intamplat, de fapt, acasa la Alice, dar si la sectia de politie, aflam chiar de la iubita artistului!

- Cantaretul Marius Marian Ivancea, cunoscut ca „What"s Up", a fost dus la Sectia 17 de Politie din Capitala, luni seara, dupa ce a fost reclamat de o femeie, care a sunat la 112 si a spus ca barbatul o agreseaza. Politistii au mers la locul indicat, in Sectorul 5 al Capitalei, unde cel reclamat a devenit…

- F.T. In ziua de 24 noiembrie a.c., in jurul orei 15:00, la sediul Poliției Urlati s-a prezentat o femeie de 70 de ani, din localitate, care a reclamat faptul ca a fost agresata de o ruda – un barbat de 38 de ani – , care o taiase cu un briceag in zona gatului. Potrivit reprezentantilor IPJ Prahova,…

- ​Daca România ar fi investit decent în calea ferata, drumul București - Arad ar fi durat 5-6 ore și nu peste 10, iar de la Iași la Timișoara calatoria ar fi durat 7-9 ore, nu 15-18 ore. Daca am fi trait într-o țara unde infrastructura ar fi fost o prioritate s-ar fi cumparat și în…

- Greenpeace Romania a lansat, miercuri, Raportul Taierilor Ilegale 2018, o analiza bazata pe cifrele oficiale privind cazurile de taieri ilegale identificate de autoritați. Este al 10-lea an in care Greenpeace Romania intocmește acest raport, in baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informații…