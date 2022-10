Razboiul din Ucraina a scos in evidența importanța sateliților pentru operațiunile de pe front. Spionajul, monitorizarea, comunicațiile și precizia armelor depind in mare masura de observatorii din jurul Terrei. In ciuda abordarii convenționale a armatei ruse și a tehnicii rudimentare care i-a jucat de multe ori feste, in Ucraina se duce acum cel mai modern razboi din istorie. Șeful Forței Spațiale a Statelor Unite, generalul Jay Raymond, a declarat intr-un interviu pentru BBC ca acesta e “primul razboi in care capacitațile spațiale comerciale au jucat un rol insemnat”. Conflictul din Ucraina…