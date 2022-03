Stiri pe aceeasi tema

Preturile laptelui sunt in crestere puternica pe fondul asteptarilor ca piata aflata deja sub presiune va suferi si mai mult de pe urma perturbarii livrarilor de ingrasaminte si hrana pentru animale si presiunilor inflationiste in contextul razboiului din Ucraina, scrie Financial Times.

Atacurile trupelor rusești asupra spitalelor și școlilor din Ucraina pun in pericol aproximativ șase milioane de copii, potrivit Salvați Copii. De la inceputul razboiului, peste 50 de copii au fost uciși.

Invazia comandata de Vladimir Putin în Ucraina bate pasul pe loc în ce privește aproape toate obiectivele de cucerit și continua sa sufere pierderi grele în fața unei aparari ferme și bine coordonate, potrivit ultimei evaluari a serviciilor britanice de informații militare, potrivit…

Dupa primele zece zile are razboiului din Ucraina, inflația la nivel mondial a crescut cu trei procente. Analiștii economici internaționali au calculat pierderi de 1 trililion de dolari in urma conflictului militar declanșat de Rusia.

Harakiv a fost luni tinta unor bombardamente nemaivazute pana acum in razboiul din Ucraina. Imaginile surprinse au aratat cum valuri intregi de bombardamente care lovesc fara discriminare strazile si blocurile din oras, omorand si ranind numerosi civili. Noi imagini arata exact cum loviturile de artilerie…

Prețul graului a sarit la cel mai inalt nivel din ultimii 13 ani, starnind ingrijorari cu privire la inflația la nivel mondial, in contextul in care atacul Rusiei asupra Ucrainei pune in pericol o sursa vitala de aprovizionare la nivel mondial, scrie Bloomberg.

UEFA a decis sa anuleze finala Ligii Campionilor de la Sankt Petersburg din cauza situatiei din Ucraina, informeaza Associated Press.

- Dupa atacurile Rusiei in Ucraina, Republica Moldova, țara vecina, iși inchide spațiul aerian. Ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale a anunțat decizia. Totodata, Maia Sandu a declarat stare de urgența in Republica Moldova.