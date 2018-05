Patricia, fiica lui Daniel Constantin, fost ministru al Agriculturii și președinte al Partidului Conservator, actualmente deputat de Argeș, se afla in vacanța in America, alaturi de prietenele cele mai bune. Ea vrea sa-l uite pe iubitul de care s-a desparțit. Plecata in vacanta in țara tuturor posibilitaților, Patricia, care nu-i are alaturi pe parinți, ci […] The post Fata lui Daniel Constantin s-a ”refugiat” in America, dupa desparțirea de iubit appeared first on Cancan.ro .