- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, de 15 ani, disparuta de pe raza localitații Periam, judetul Timis. In data de 23 mai a.c., TRIFOI ANA-MARIA ar fi plecat de la domiciliul sau de pe strada Freziei din localitatea Periam, judetul…

- Un apel la numarul de urgente 112 a solicitat prezenta politistilor in cartierul Aradul Nou din municipiul Arad, unde a izbucnit un scandal si s-au tras mai multe focuri de arma. "A fost solicitata echipa operativa formata din politisti ai Serviciului de Investigatii Criminale si ai Serviciului…

- In plina pandemie de coronavirus, o minora din vestul țarii a disparut de acasa. A plecat de la domiciliul sau din Pauliș, județul Arad, duminica, 22 martie, și nu mai este de gasit. Polițiștii de la Investigații Criminale se afla pe urmele unei fete de 14 ani. Daniela-Cristina Stoinoiu a plecat din…

- O minora a disparut vineri din Recaș, județul Timiș. Polițiștii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii ei. Ați vazut-o? Minora de 16 ani a disparut din Recaș in 20 martie, in jurul orei 21. Pe fata de 16 ani o cheama Estera Moldovan și ar fi plecat voluntar…

- La data de 27/28 februarie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj, au efectuat percheziții pe raza localitații Razboieni, județul Alba. In urma acestora, a fost descoperit cadavrul femeii a carei dispariție a fost adusa la…