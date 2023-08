Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE1: Imediat dupa ce au fost anunțați de crima din parc, polițiștii au analizat imaginile de pe camerele de supraveghere din Mangalia. Astfel au descoperit ca, duminica dimineața, in jurul orei 3.00, doua persoane care aveau fețele acoperite și erau imbracate cu hanorace, ar fi transportat victima…

- Cadavrul fetei de 16-25 de ani (anchetatorii inca nu pot sa se pronunțe cu exactitate), descoperit intr-un parc din Mangalia, nu a fost deocamdata neidentificat, insa anchetatorii au o serie de piste, deși cazul se anunța complicat.

- Descoperire macabra in Mangalia. O fata de 12 ani a fost gasita moarta intr-un parc din Mangalia, in aceasta dimineața. Trupul fetei a fost descoperit la ora 5.30 in parc. Polițiștii fac cercetari la fața locului. Avea urme de violenta pe corp S-a constatat ca pe trup fata avea semne de violența, iar…

- E alerta in Constanța, unde poliția cauta un criminal. O fata de 12 ani a fost gasita moarta intr-un parc din Mangalia, in aceasta dimineața. Trupul fetei a fost descoperit la ora 5.30 in parc. Polițiștii fac cercetari la fața locului. S-a constatat ca pe trup fata avea semne de violența, iar anchetatorii…

- Este alerta in aceasta dimineata la Mangalia acolo unde a fost gasit intr un parc trupul unei minore decedate. In zona au ajuns politistii, jandarmii si criminalistii care au deschis o ancheta. Trupul victimei va fi transportat la morga in vederea efectuarii necropsiei. Vom reveni cu informatii. ...

- O femeie de 73 de ani a fost gasita decedata in comuna Manastireni.In data de 8 iulie a.c., in jurul orei 13.50, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, o persoana a sesizat, printr-un apel la 112, faptul ca in localitatea Manastireni, comuna Manastireni, a fost gasita o femeie, in varsta…

- Au aparut noi detalii cutremuratoare in cazul Anicai Panfile, tanara mama gasita moarta intr-un rau din Italia. Principalul suspect pentru crima este chiar fostul sau angajator, Franco Battaggia, supranumit ”Regele peștilor”.