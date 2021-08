Stiri pe aceeasi tema

- Fetita de 9 ani din localitatea Horpaz, județul Iași, gasita zilele trecute in stare critica in piscina din curtea casei, este menținuta in viața de aparate. Tragedia s-a intamplat in weekend, fetița ar fi intrat in piscina nesupravegheata si, probabil, nestiind sa inoate, salvatorii au gasit-o fara…

- O exzplozie puternica a zguduit marți dimineața sediul central al Inspectoratului General pentru Situații de Urgența din București. Un tablou electric a sarit in aer in timp ce se lucra la el. Electricianul aflat chiar langa tablou a suferit arsuri pe jumatate din suprafața corpului. Este in stare grava.…

- Un cioban a fost omorat de un urs, iar un altul a suferit rani grave, dupa ce animalul a atacat, vineri seara, o stana din județul Harghita. Vineri seara, o stana, care se afla la granita dintre judetele Suceava si Harghita, a fost atacata de un urs, care a luat o vaca si a plecat. […] The post Un cioban…

- Un barbat in varsta de 51 de ani a primit o noua sansa la viata, dupa ce a fost operat de o tumora cerebrala de aproximativ 10 centimetri. Interventia chirurgicala s-a bazat pe o tehnologie moderna și a fost efectuata la Spitalul de Neurochirurgie “Dr.Nicolae Oblu” din Iasi. Managerul Spitalului de…

- O femeie cu probleme psihice a ajuns la spital, luni, dupa ce a fost pusa intr-un sac din plastic și lasata in scara unui bloc din Suceava. Cei care au abandonat-o sunt chiar rudele ei, mama și fratele sau. Potrivit polițiștilor din Suceava, incidentul a fost anunțat la 112. Inițial, locatarii blocului…

- Un incendiu a izbucnit, marți seara, in zona ATI a Spitalului de Copii „Sfanta Maria” din Iași. Mai multe autospeciale cu apa și spuma au intervenit pentru stingerea incendiului care a izbucnit la etajul al doilea. Mai mulți copii internați, alaturi de parinți, au fost evacuați. Autoritațile au decis…

- O adevarata nenorocire s-a abatut peste o familie din localitatea Ungra. Mama, bunica si cele trei fete minore au baut o substanța toxica folosita la spalatul oilor. Copiii au fost gasiți in stop cardio-respirator. Fetițele de 7 și 9 ani nu au mai raspuns la manevrele de resuscitare, cea de-a treia,…

- Un copil, in varsta de 11 ani, din Worcester, Marea Britanie, se afla in stare critica dupa ce a inghitit bile magnetice, incercand o provocare de pe TikTok. llis Tripp a suferit doua operatii de urgenta si se afla in stare grava, scrie Daily Mail. Copilul s-a plans de dureri de stomac, dupa ce a […]…