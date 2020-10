Stiri pe aceeasi tema

- O tanara in varsta de 24 de ani, din municipiul Turda, județul Cluj, a plecat de la locuinta sa in data de 28 august, insa nu s-a mai intors. Sesizarea a fost facuta de mama tinerei, in prezent aceasta fiind plecata la munca in strainatate. Femeia nu a mai putut stabili o legatura telefonica cu fiica…

- Un minor in varsta de 16 ani, din comuna Floresti, sat Floresti, județul Cluj, a plecat de la locuinta sa la data de 3 august și nu s-a mai intors. Daca il vedeti, nu ezitati sa apelati gratuit 112, pentru a anunta imediat Politia! Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, la data de 3 august,…

- Un barbat în vârsta de 50 de ani, din municipiul Cluj-Napoca județul Cluj, a plecat de la locuința sa în data de 30 iulie, însa nu s-a mai întors. Daca îl vedeti, nu ezitati sa apelati gratuit 112, pentru a anunta imediat Politia! Politia…

- Un copil in varsta de 8 ani, din Cluj-Napoca, disparut din data de 25 iulie, a fost gasit mort. Politia a fost sesizata de catre o femeie cu privire la faptul ca, din data de 25 iulie, ora 22:20, nu a mai putut lua legatura cu fiul ei in varsta de 8 de ani, din Cluj-Napoca, care se afla impreuna tatal…

- Un tanar in varsta de 22 de ani, din satul Iclod, județul Cluj, a plecat de la locuinta sa la data de 24 iulie, insa nu s-a mai intors la domiciliu. Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, la data de 24 iulie, in jurul orei 06.00, FILIP IOAN ANDREI, in varsta de 22 de ani, din comuna Iclod,…

- O fata de 15 de ani, din Cluj-Napoca, județul Cluj, a plecat de acasa și nu s-a mai intors. Familia a anunțat poliția. Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca luni, 13 iulie, in jurul orei 16, Kiss Victoria Krisztina, in varsta de 15 de ani, a plecat voluntar de la domiciliu și …

- Polițiștii clujeni au nevoie de ajutorul cetațenilor pentru a depista o minora in varsta de 15 de ani, din Cluj-Napoca, care a plecat in mod voluntar de la domiciliu in data de 13 iulie, insa nu s-a mai intors.”Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, la data de 13 iulie a.c., in jurul orei…

- Actrița Naya Rivera, cunoscuta pentru rolul interpretat in ”Glee”, a disparut, iar autoritațile se gandesc la cel mai rau scenariu dupa ce fiul ei, in varsta de doar trei ani, a fost gasit miercuri, pe Lacul Piru, dormind singur intr-o barca.