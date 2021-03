Stiri pe aceeasi tema

- F.T. Patru percheziții domiciliare au efectuat oamenii legii in județele Buzau și Prahova, la imobile utilizate de un barbat pentru comiterea infracțiunii de proxenetism. Descinderile – care au avut loc miercuri, 13 ianuarie a.c. – au fost coordonate de catre un procuror de caz din cadrul Parchetului…

- Au fost momente emoționante la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” din Timișoara. O pacienta in varsta de 95 de ani, internata in urma cu zece zile cu diagnosticul de infecție cu SARS CoV 2, a fost externata astazi. Este cel mai in varsta pacient tratat in unitatea sanitara…

- O femeie de 46 de ani care a fost ținuta in sclavie aproape toata viața de o familie braziliana a fost salvata dupa ce vecinii au alertat autoritațile, informeaza The Independent, citat de digi24.ro.

- Sinucidere șocanta la Timișoara, unde un copil de doar 13 ani, fiu de polițiști, a decis sa iși ia viața. Gestul șocant a avut loc chiar in casa tatalui sau, care l-a și gasit pe copil. Deocamdata nu se cunosc motivele care l-au determinat pe copil sa recurga la gestul fatal. https://www.stiripesurse.ro/scene-de-groaza-brancardierul-care-a-detubat-o-femeie-si-a-ucis-o-a-le-inat-in-fata-instantei_1549760.html…