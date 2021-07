Stiri pe aceeasi tema

- Moarte șocanta a unei tinere de 19, din comuna Baia de Fier, Gorj. Fata a fost ucisa in cursul nopții trecute, chiar de iubitul sau. Polițiștii au fost oripilați de modul in care victima a fost gasita, cel mai probabil, criminalul dorind sa ascunda fapta odioasa. In aceste momente, baiatul se afla la…

- Crima a avut loc in noaptea de miercuri spre joi in comuna Baia de Fier din județul Gorj. Fata l-a anunțat pe baiat ca vrea sa se desparta de el, moment in care acesta s-a infuriat și a injunghiat-o. Inexplicabil, agresorul a așezat-o in mașina și a plecat cu ea, dar nu spre un spital. […] The post…

- Autoritațile din Deva, județul Hunedoara, verifica o valiza suspecta care a fost descoperita, luni, in fața unui complex comercial. Mai multe echipaje de Poliție, SRI și geniști din cadrul ISU s-au deplasat in fața unui complex comercial din Deva. Asta dupa ce Politia Deva a fost sesizata prin numarul…

- Simona Halep se pregatește de nunta. Tenismena a primit inelul de la iubitul ei, Toni Iuruc. Tenismena a fost ceruta in casatorie de iubitul ei, Toni Iuruc, in varsta de 42 de ani. Simona s-a fotografiat cu inelul de logodna primit de la iubit, iar fericirea i se citește pe chip. Simona Halep, in…

- O femeie de 74 de ani, din Gorj, a ramas fara permis dupa ce a fost prinsa de politisti conducand un Mercedes cu 162 km/h, in afara localitații Podgoria, din Buzau. Bunicuța a fost oprita de un echipaj de Poliție pe DN2 E 85, pe o porțiune de șosea unde viteza maxima admisa este de […] The post Vitezomana…

- Cu pierderi uriașe din cauza pandemiei și vizata de restructurari masive, CFR Calatori primește un ajutor nesperat. Este vorba de 160 de milioane de lei, reprezentand “Ajutor de Covid”, a anunțat Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, intr-un interviu la Antena 3 precizand ca in acest sens sunt discuții…

- Deputatul PNL de Timiș Ben Oni Ardelean a fost prins baut la volan, luni seara, de un echipaj al Poliției Rutiere din Capitala. El a primit amenda și i-a fost suspendat permisul de conducere pentru trei luni de zile. Luni seara, dupa ora 22, un agent de circulație a oprit mașina deputatului PNL in Piața…

- Un barbat din București, care vindea teste negative de COVID-19 false, a fost ridicat de politisti, fiind acuzat de fals material in inscrisuri oficiale. “Din datele și probele administrate in cauza, in perioada februarie – aprilie 2021, de catre polițiștii Serviciului Investigații Criminale a rezultat…