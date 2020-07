Așa tata, așa fiica! Thea Maria Chirica s-a numarat printre elevii care au obținut nota maxima la Evaluarea Naționala și Bacalaureat, un motiv de bucurie pentru primarul Mihai Chirica. An de an, Primaria Municipiului Iași premiaza excelența in educație oferind premii și diplome tinerilor care au luat note maxime la examenele naționale. Reușita elevilor de zece a fost celebrata in Amfiteatrul Complexului Palas, in condiții de maxima siguranța: cu maști și dezinfectant pe maini, dar fara a lipsi coronițele pentru absolvenți, oferite in semn de recunoștința fața de eforturile pe care le-au depus…