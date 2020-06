Stiri pe aceeasi tema

- Tanara de 17 ani din Mehedinți incendiata de un barbat la patru zile dupa ce a depus plangere pentru viol are ”are șanse minime de supraviețuire”, spun medicii.Raluca Alexandru, purtatorul de cuvant al Spitalului Grigore Alexandrescu din Capitala, unde a fost transferata, sambata seara, fata incendiata,…

- Mihai Grecea spune ca “soarta fiecarui mare ars sta, in continuare, in pixul ministrului sau a cate unui arogant secretar de stat”, “se merge pe improvizații și pe heirupisme”, iar vinovații sunt Ministerul Sanatații și Centrul Operativ pentru Situații de Urgența. Cazul fetei din Drobeta Turnu Severin,…

- Un numar de sapte cadre medicale din județul Gorj mai sunt infectate cu noul coronavirus. Este vorba de cinci angajate de la Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Gorj și de doua asistente medicale de la Spitalul COVID Targu Carbunești. Toate se afla in momentul de fața sub supraveghere…

- Un bebeluș de cinci luni a murit inecat cu lapte. Copilașul fusesetransportat cu elicopterul la spitalul din Craiova și a primitingrijiri la terapie intensiva, dar in ciuda eforturilor medicilora decedat. Ancheta polițiștilor a stabilit ca acesta fusese hranitcu lapte și apoi culcat, dar in somn s-a…

- Alte șase decese s-au inregistrat la nivel național din cauza coronavirusului cifra ajungand la 182. Sunte persoane cu varste cuprinse intre 55 și 94 de ani din Mehedinți, Ialomița, Alba, Arad, Salaj și București. Deces 177 Femeie, 67 ani din jud. Mehedinți. Internata in SJU Drobeta Turnu-Severin in…

- Cristina Tunegaru arata cat de important este ca dascalii sa țina legatura cu elevii și parinții in aceasta perioada de criza. La 32 de ani, profesoara de Romana e o voce care ajunge la zeci de mii de oameni, inclusiv școlari de clasa a VIII-a din toata țara ce urmeaza sa dea Evaluarea Naționala. Totul…