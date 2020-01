Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, de 13 ani, disparuta de pe raza municipiului Timișoara, judetul Timis. In data de 28 decembrie a.c., BOKIȘ DENISA-CLAUDIA ar fi plecat de la locuința de domiciliu din municipiul Timișoara, bld.Take…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, de 16 ani, disparuta de pe raza localitații Lenauheim, judetul Timis. In noaptea de 27 spre 28 decembrie a.c., ZVUNCA ALICE NICOLETA ar fi plecat din comuna Lenauheim, judetul Timis, unde se afla…

- O adolescenta a disparut, dupa Craciun, in Timiș. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale fac cercetari pentru depistarea unei minore in varsta de 16 ani, care a fost vazuta ultima data in Lenauheim. Alice Nicoleta Zvunca a disparut in noaptea de 27 spre 28 decembrie. A plecat din Lenauheim,…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei femei, de 35 de ani, disparuta de pe raza municipiului Lugoj. Politistii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizati despre disparitia unei femei, de 35 de ani, din Lugoj. La data de 21 noiembrie…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, de 15 ani, disparuta de pe raza localitații Giarmata. La data de 13 noiembrie a.c., Politistii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizati despre disparitia unei minore, de 15 ani. La…

- Dispariții suspecte in vestul țarii. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale se afla pe urmele a doua tinere, una din Timișoara, iar cealalta din Arad, care au disparut miercuri, 6 noiembrie. Iasmina-Roxana Olariu a plecat de la domiciul ei, din Arad, ieri dimineața, și nu s-a mai intors pana…

- Alerta in Timișoara, dupa ce o minora a disparut. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale se afla pe urmele adolescentei in varsta de 15 ani, care a disparut miercuri, 6 noiembrie, din Timișoara. Tanara a plecat de la domiciliul sau de pe strada Polona și nu a mai revenit pana in prezent. Alexandra…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei femei in varsta de 35 de ani, disparuta de pe raza municipiului Lugoj, județul Timiș. „La data de 16 septembrie a.c., politistii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizati despre disparitia…