Fată de 16 ani, ucisă de o formă de rară de coronavirus: ‘Era deja cenușie când am văzut-o’ Fata de 16 ani, ucisa de o forma de rara de coronavirus: ‘Era deja cenușie cand am vazut-o’ O fata in varsta de 16 ani a devenit cea mai tanara victima a pandemiei de coronavirus in Franța, iar medicii au tras un semnal de alarma cu privire la ‘forma extrem de rara de coronavirus’ care a rapus-o pe adolescenta. Drama familiei adolescentei din Paris a inceput in urma cu o saptamana, atunci cand Julie a inceput sa tușeasca, insa nimic nu avea sa prevesteasca ce se va intampla. „Avea doar o mica tuse, benigna, care a aparut in urma cu o saptamana. A incercat sa o trateze cu sirop, plante și inhalații.… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Julie, o adolescenta de 16 ani din Franta, a decedat miercuri noaptea din cauza COVID-19, la un spital pediatric din Paris. Este cel mai tanar caz de deces din cauza infectiei cu coronavirus, care de obicei afecteaza persoanele vulnerabile sau varstnice, anunța rador.ro.Potrivit mamei tinerei,…

- Jess Marchbank, in varsta de 32 de ani, a spus ca simptomele ei au inceput cu o durere in gat, inainte de a fi dusa in graba la spitalul din Barnstaple și bagata intr-o cabina de izolare, unde a stat trei zile. Jess a simtit la inceput o durere in gat , iar starea ei s-a deteriorat repede. Ea…

- Potrivit șefului Direcției Generale de Sanatate in Franța, Jerome Salomon, adolescenta de 16 ani a murit in Ile de France. Este cea mai tanara victima a Covid-19 in aceasta țara. Potrivit BFM TV, referitor la starea de sanatate a feteidin ultimele zile, Jerome Salomon a spus ca nu are detalii…

- Scriitorul disident Paul Goma a murit, la varsta de 84 de ani, in noaptea de marti spre miercuri la spitalul La Pitie Salpetriere din Paris, unde era internat din 18 martie in urma infectarii cu virusul ucigas.

- Bilantul epidemic a ajuns la 33 de morti in Franta, unde se inregistreaza 1.784 de cazuri de coronavirus, anunta autoritatile, iar presedintele Emmanuel Macron a indemnat Uniunea Europeana sa faca tot ce este "necesar" la nivel medical si economic, anunța MEDIAFAX.Jerome Salomon, directorul…

- Muzeul Luvru din Paris, una dintre principalele atractii turistice ale Frantei, a ramas inchis luni, dupa ce angajatii sai, ingrijorati de epidemia de coronavirus, au votat dimineata un drept de retragere, a declarat pentru AFP Christian Galani, membru al personalului muzeului si reprezentant sindical…

- Personalului si oaspetilor unui hotel din orasul francez Beaune, regiunea Burgundia (centru-est), li s-a cerut sa nu paraseasca incinta dupa ce un turist din Hong Kong a murit aici in timpul noptii, a confirmat grupul hotelier Accor, noteaza dpa, citata de Agerpres. Decizia de a plasa hotelul in carantina…

- Ministrul francez al Sanatatii, Agnes Buzyn, a confirmat cele doua cazuri. Pacientul din Bordeaux are 48 de ani, s-a intrors din China, a trecut prin Wuhan, locul unde au aparut primele cazuri de contaminare cu coronavirus. El este spitalizat intr-un salon izolat si a intrat in contact cu…