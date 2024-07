Stiri pe aceeasi tema

- Rapirea tinerelor de pe strada este o problema grava și ingrijoratoare, care afecteaza comunitațile din intreaga lume, inclusiv Romania. Acest fenomen ridica mari probleme legate de siguranța publica, de impactul psihologic asupra victimelor și de eforturile autoritaților de a preveni astfel de incidente…

- La data de 12 iulie a.c., ora 19.08, politistii Sectiei 5 Politie Rurala Hida IPJ Salaj au fost sesizati, prin apel 112, de catre o femeie, de 52 de ani, din localitatea Dragu, cu privire la faptul ca, la aceeasi data, fiica acesteia DOBOS SARA de 16 ani, a fost luata cu forta din centru localitatii…

- Politistii din Dolj au deschis o ancheta dupa ce un baiat de 11 ani a murit in ambulanta, in timp ce era transportat la spital. Mama copilului si sora sa au fost duse la spital dupa ce s-ar fi intoxicat. Potrivit Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, in noaptea de marti spre miercuri, politistii…

- Politistii din Cluj au facut publice, duminica, fotografia si semnalmentele unui adolescent in varsta de 14 ani, plecat de acasa in cursul diminetii de sambata. Persoanele care au date despre locul in care acesta se afla sunt rugate sa sune la 112.

- Ieri, in jurul orelor pranzului, intr-o prima informare, IPJ Prahova a anuntat ca „angajati din cadrul Poliției Municipiului Ploiești au fost sesizați, prin intermediul Numarului Unic «112», ca la o institutie publica din municipiu ar urma sa fie amplasata o bomba, la fata locului deplasandu-se pirotehniștii…

- Politistii cauta o minora in varsta de 12 ani, din Bragadiru, care, pe 18 iunie, a plecat de la o scoala din Bucuresti catre casa si nu a mai ajuns.Potrivit unui comunicat al IPJ ILFOV, sesizarea a fost facuta pe 18 iunie, in jurul orei 21,12, de catre mama fetei.Aceasta le a spus oamenilor legii ca…

- La data de 30 mai a.c., in jurul orei 06.30, politisti din cadrul Politiei Municipiului Constanta au fost sesizati cu privire la faptul ca pe strada Democratiei se afla o valiza abandonata.Politistii deplasati la fata locului au constatat ca cele sesizate se confirma, transmite IPJ Constanta. La interventie…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poienile de sub Munte au depistat un cetațean ucrainean care a trecut ilegal frontiera din Ucraina in Romania, avand asupra lui un pistol cu bile de cauciuc. Barbatul este cercetat acum pentru mai multe infracțiuni sub directa coordonare a unui procuror…