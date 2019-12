Stiri pe aceeasi tema

- Rudele unui tanar de 21 de ani din Timiș sunt la capatul disperarii. Gabriel a plecat de acasa din seara de Craciun, in vizita la un prieten din Timișoara catre Arad, dar nu a mai ajuns la destinație.

- Sandu Vasile Alexandru, un student in varsta de 22 de ani din Hunedoara, a plecat luni dimineața, in jurul orei 03.00, din camera sa de camin din Complexul Studentesc Timisoara si nu s-a mai intors, informeaza Opinia Timișoarei.De atunci, colegii și familia nu mai știu nimic de el, iar parinții sai…

- UPDATE, ora 16:30 – Toate familiile de pe strada Puskin din municipiul Botosani care au fost evacuate preventiv, incepand de luni seara, dupa ce in zona a fost resimtit un miros puternic de gaze, au revenit la locuintele lor, a declarat, marti dupa-amiaza, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru…

- Fata de 13 ani, Larisa Iancus, a plecat miercuri de acasa, din Padureni. Nu s-a mai intors, iar familia nu a putut intra in legatura cu ea. “Semnalmente: inalțime 1,60 m, 50 kg, constituție atletica, par brunet, lung pana la nivelul umerilor, ochii caprui. La data dispariției, minora purta…

- Un tanar de 22 de ani, din comuna Dor Marunt, județul Calarași, a plecat de la domiciliu , iar in noaptea disparitiei, Dorin Marcu s-a certat cu iubita sa. Marcu Dorin a plecat in noaptea de 20 – 21 noiembrie, din localitatea Dor Marunt, in jurul orei 03:00. El a plceat la volanul autoturismului marca…

- Tanara de 15 ani a plecat de acasa miercuri, spun reprezentanții IPJ Timiș. Alexandra Georgiana Gligor are 15 ani, 1,60 metri inalțime, statura atletica, par lung blond cu șuvițe roșii și ochi caprui. “La data dispariției, minora purta pantaloni negri tip jeans, bluza cu maneca lunga…

- O fata de 13 ani din localitatea Slatina este cautata de polițiști dupa ce a plecat la școala și nu s-a mai intors. Mama fetei a contactat poliția spunand ca a primit de la fiica sa un SMS in care ii spunea ca nu vrea sa se mai intoarca acasa. Poliția din Olt a transmis ca Andreea Iuliana Circiumaru,…

- O minora in varsta de 11 ani din municipiul Medias, judetul Sibiu, a plecat ieri dimineața la școala, in jurul orei 06.30, și nu s-a mai intors acasa, scrie sibiu100.ro. Parinții sai au semnalat dispariția fetiței la 112, aseara la ora 22.20, potrivit Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Sibiu. Fata…