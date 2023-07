Fată de 15 ani, violată de un tânăr pe care l-a cunoscut online. Violatorul, arestat O fata de 15 ani a fost violata de un tanar de 25 de ani din Bucuresti, pe care l-a cunoscut online. Tanarul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Tanarul ar fi obligat-o pe minora sa intrețina relații sexuale orale, in timp ce se aflau intr-o mașina parcata pe o strada din sectorul […] The post Fata de 15 ani, violata de un tanar pe care l-a cunoscut online. Violatorul, arestat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

