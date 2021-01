Fata de 15 ani, răpită pe o stradă din Cluj sub ochii trecătorilor. Nimeni nu a intervenit să o ajute Scene șocante au fost surpinse cu o camera de supraveghere pe o strada din Cluj. O fata de 15 ani, din comuna Baciu, a fost rapita de pe o strada din Cluj-Napoca și forțata sa se urce intr-o mașina. Totul a fost filmat cu o camera de supraveghere care se afla montata pe strada unde din apropierea incidentului. Rapirea a avut loc pe 14 ianuarie, intr-o stație de autobuz, sub ochii a zeci de persoane, dar nici unul dintre martori nu a avut niciun fel de reacție și nu a intervenit sa ajute fata. Citește gratuit ediția de ianuarie a revistei Unica. O gasești AICI Adolescenta fugise din Timisoara,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

