- O fetita in virsta de 12 ani, din Piatra Neamt, a disparut, vineri, 25 octombrie. Ea a plecat de la scoala in jurul orei 13, dar nu a mai ajuns acasa. Politistii sint in alerta maxima si cer ajutorul populatiei. “Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale și cei ai Poliției municipiului Piatra…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, de 16 ani, disparuta de pe raza municipiului Lugoj. La data de 04 octombrie a.c., la ora 20.20, politistii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizati despre disparitia unei minore, de…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, de 13 ani, disparuta de pe raza municipiului Timisoara. La data de 01 octombrie a.c., politistii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizati despre disparitia unei minore, de 13 ani,…

- Alerta in Timișoara! Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale se afla pe urmele unei minore in varsta de 9 ani, care a disparut ieri, dintr-un parc aflat in zona Bucovina. Mirela Szucs ar fi plecat din zona parcului ieri, 26 august, și nu ar mai fi revenit pana in prezent. Fetița in varsta de…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore in varsta de 9 ani disparuta de pe raza municipiului Timisoara. „La data de 27 august a.c., politistii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizati despre disparitia unei minore, de 9 ani,…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale fac verificari in vederea depistarii unei minore, de 9 ani, disparuta de pe raza municipiului Timisoara. La data de 26 august, SZUCS MIRELA ar fi plecat din zona parcului Bucovina din municipiul Timisoara, iar pana in prezent nu a mai revenit. Semnalmente:…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, de 16 ani, disparuta de pe raza localitații Cenei, judetul Timis. La data de 16 august a.c., politistii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizati despre disparitia unei minore, de 16…

- Politistii din Timișoara au intrat in alerta dupa ce cei de la Serviciul de Investigații Criminale au fost sesizați despre dispariția unei minore, de 16 ani. Conform informațiilor primite, miercuri, la ora 21, Maria Cristina Voicu ar fi plecat de pe strada Piața Aurel Vlaicu din Timișoara, iar pana…