- Maria-Elena Szilagyi, o adolescenta in varsta de 15 ani, a fost data disparuta de familie. Joi, in jurul orei 14:30, ea a plecat de la domiciliul sau din Timișoara, iar pana in prezent nu a mai revenit. Parinții au anunțat vineri dispariția la poliție. Politistii Serviciului de Investigatii Criminale…

- Rodica Todor, in varsta de 51 de ani, a plecat, joi dimineața, de la domiciliul ei de pe strada Aurel Vlaicu, din municipiu. Potrivit informațiilor pe care le deținem, femeia ar fi lasat in urma sa un bilet in care scria ca pleaca.

- O femeie de 30 de ani din Slivilesti este cautata de mai multe echipaje de politie dupa ce a disparut de acasa. Femeia este surdomuta si are si probleme locomotorii. Se pare ca a disparut de acasa in jurul orei 3 dimineata. Revenim cu detalii...

- Un barbat a murit, iar un altul este grav ranit, fiind transportat la spital, in urma unei rafuieli intre doua grupuri de migranti, care a avut loc, luni, in apropierea Garii de Nord din Timisoara. Cei care i-au injunghiat pe cei doi sunt cautati de politisti. Doi migranti au fost injunghiati…

- Potrivit martorilor, scandalul a izbucnit pe malul Canalului Bega, pe Splaiul Nicolae Titulescu, nu departe de Gara de Nord. Acolo, mai multi migranti s-au incaierat, iar doi afgani au fost injunghiati. Acestia au reusit sa fuga pana pe Bulevardul Dragalina unde, din cauza ranilor, s-au prabusit. Oamenii…

- Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca ieri, 19 martie, in jurul orei 14, MATEIAȘ DARIA-IULIANA, in varsta de 14 de ani, a plecat voluntar de la domiciliul din municipiul Campia Turzii și nu s-a mai intors. Semnalmentele minorei: – inalțime 1,60 m, aproximativ 60 kg, par brunet, ochi verzi,…

- Un localnic din Gura Teghii este cautat de Poliție și de rudele sale. Pe data de 3 martie, barbatul de 49 de ani a plecat de acasa spre Nehoiu și de atunci nimeni nu mai știe nimic de el. Potrivit IPJ Buzau, polițiștii buzoieni cauta un barbat, de 49 ani, din localitatea Gura Teghii, a carui dispariție…