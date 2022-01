Stiri pe aceeasi tema

- Tragedia a avut loc intr-un sat din Braila. Femeia a sunat imediat la 112 insa, in drum spre spital, adolescenta a murit.Surse apropiate anchetei spun ca ar fi vorba despre o intoxicatie cu monoxid de carbon. Politistii au transportat trupul neinsuflețit la Serviciul de Medicina Legala pentru necropsie,…

- Este ancheta la Braila, dupa ce o adolescenta de 15 ani a fost gasita inconstienta in baie. Bunica fetei a sunat la 112, insa in drum spre spital fata a murit. Politistii au deschis un dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa.

- O tanara de 18 ani din Somalia care a trecut ilegal granița a fost gasita in stare de inconștiența de polițiști la aproximativ 100 de metri de frontiera cu Serbia. Polițiștii de la Sectorul Politiei de Frontiera Sannicolau Mare au descoperit joi, la aproximativ 100 de metri de frontiera cu Serbia, pe…

- O tanara din Somalia a fost salvata de polițiștii de frontiera de la Sannicolau Mare, care au gasit-o inconștienta, aproape de granița cu Serbia, joi dimineața. Era inconștienta, a fost transportata la spital, iar acum se afla in afara oricarui pericol.

- Procurorii fac apel la populație pentru a reuși sa o identifice pe fetița de aproximativ 6 ani gasita moarta și incendiata sambata, langa un cimitir din Arad. Specialiștii au reușit sa-i faca un portret robot și incearca acum sa o identifice.

- Un barbat de 66 de ani a fost gasit decedat, miercuri seara, in locuinta sa din Timisoara, iar fiica lui de 38 de ani – in stare de inconstienta, fiind transportata la spital. Cei doi s-au intoxicat cu monoxidul de carbon emanat de flacara de la aragaz cu care incercasera sa se incalzeasca. Cei doi…

- A murit și al patrulea pasager al mașinii implicate in goaznicul accident petrecut joi pe centura municipiului Radauți care fusese dus in stare de inconștiența la spital. Asta dupa ce alții trei au murit pe loc. Este vorba de barbat cu cetațenie ucraineana in varsta de 36 de ani. El avea traumatism…

- Femeia se afla singura in casa, iar pompierii au deblocat usa de la intrare. Decesul a fost confirmat de medicii de la Ambulanta Olt.„Pompierii Detașamentului Slatina, cu o autospeciala pentru descarcerare, un echipaj SMURD și o autospeciala pentru prima intervenție, au intervenit in municipiul Slatina,…