Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii a 4 minore, in varsta de 16 și 17 ani, disparute din localitatea Giarmata,județul Timiș. La data de 03.09.2022, in jurul orei 17:00, KRAUBVOGEL CORINA-DOINA (17 ani), FRANK ANA-MARIA(16 ani), VASILIU ANDREEA(16…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale cauta o minora, in varsta de 14 ani, disparuta din Tomnatic, județul Timiș. Marti, 19 iulie, TUDOSI CRISTIANA-MARIA ar fi plecat de la domiciliul sau din localitatea Tomnatic, iar pana in prezent nu a mai revenit. Semnalmente: inalțime 1,65 metri, 70…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui barbat in varsta de 35 de ani disparut din Jimbolia, județul Timiș. „In data de 8 iunie, Draguț Marius Petre ar fi plecat de la domiciliul sau din orașul Jimbolia, iar pana in prezent nu a mai revenit.…

