- Polițiștii Serviciului Investigații Criminale din cadrul IPJ Hunedoara efectueaza cercetari pentru gasirea unei adolescente care a fost data disparuta de mama. „La data de 28 iunie 2024, in jurul orei 17:00, la sediul Poliției Municipiului Oraștie s-a prezentat o femeie care a sesizat faptul ca astazi,…

- UPDATE: Minora a fost depistata, in urma cu puțin timp, de polițiști și reincredințata familiei: „Din primele verificari rezulta ca acesta nu a fost victima niciunei infracțiuni, petrecandu-și noaptea la un prieten, in municipiul Hunedoara”, menționeaza IPJ Hunedoara. La data de 27 iunie 2024, in jurul…

- Raisa, fetița de doi ani din Dolj care a disparut ieri din fața casei unde se juca alaturi de mai mulți copii, a fost gasita moarta pe camp. Peste o suta de polițiști, pompieri și voluntari, inclusiv cu un elicopter, au participat in ultimele 24 de ore la operațiunea masiva de cautare a copilului. …

- UPDATE IPJ Buzau anunța ca minora a fost gasita: ,,Din primele date nu au reieșit indicii ca ar fi fost victima vreunei infracțiuni pe timpul plecarii de la domiciliu, insa polițiștii continua verificarile pentru clarificarea situației.” *ȘTIRE INIȚIALA Polițiștii din Buzau au fost sesizați de familia…

- Polițiștii din Buzau au fost sesizați de familia minorei STANCIU MARIA SIDONIA, de 13 ani și 8 luni, din Braesti, județul Buzau, cu privire la faptul ca aceasta a plecat de la domiciliu in seara de 14 mai a.c. și nu a mai revenit. SEMNALMENTE: inaltime 1,50 m, greutate aproximativ 40 de kilograme, fata…

- Minora de 13 ani din Cluj, cautata de poliție a fost gasita. Fata nu s-a mai intors acasa dupa ce a ieșit de la școala. Acum dupa ce cazul a fost mediatizat, minora s-a intors singura acasa. ”In cursul serii de 23 aprilie a.c. minora a revenit la domiciliu. Din primele verificari a rezultat ca aceasta…

- UPDATE 1 – La data de 15 aprilie, in urma verificarilor efectuate, minora NAICA ROXANA-DANIELA, in varsta de 14 ani, plecata voluntar din data de 14.04.2024, fost depistata pe raza municipiului Cluj-Napoca, aceasta nefiind victima unei infracțiuni.Știrea inițiala, mai jos. La data de 14 aprilie, Poliția…

- Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Petrila efectueaza cercetari pentru depistarea unei tinere in varsta de 12 ani, data disparuta de familie. „La data de 2 aprilie 2024, in jurul orei 00:55, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Petrila au fost sesizați de catre un barbat, cu privire la faptul…