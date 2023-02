Stiri pe aceeasi tema

- In urma cercetarilor efectuate in cazul comiterii, a unei infractiuni de talharie, politistii Politiei Municipiului Petrosani au reusit identificarea a trei tineri, banuiti de comiterea faptei reclamate. In acest caz, politistii au stabilit ca persoana vatamata, un barbat de 42 de ani, a retras…

- Polițiștii din Bistrița-Nasaud cauta o minora de 16 de ani, din Reteag care a plecat voluntar de la domiciliu și nu s-a mai intors. Persoanele care pot oferi informații care sa conduca la depistarea acesteia sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la 112. Astazi, 23 decembrie,…

- Polițiștii hunedoreni vor verifica legalitatea comercializarii articolelor pirotehnice si a brazilor de Craciun, precum si a produselor alimentare specifice acestei perioade In scopul prevenirii si a combaterii evaziunii fiscale, politistii structurilor de investigare a fraudelor…

- In data de 25 noiembrie 2022, in jurul orei 01:00, politistii au depistat in trafic, pe strada Morii, din Vulcan, o tanara in varsta de 27 de ani, din municipiul Vulcan, care conducea un autoturism, desi nu poseda permis de conducere. In urma testarii tinerei, aparatul etilotest a indicat…

- Polițiștii au comunicat in urma cu doar cateva momente dispariția unei fete de 12 ani din orașul Sangeorz-Bai. A plecat de acasa, iar parinții nu au mai vazut-o. IPJ BN a dispus cautarile unei fetițe de 12 ani din Sangeorz-Bai, pe nume Urs Adriana Maria, care nu a revenit acasa dupa ce a plecat de la…

- Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin efectueaza cautari in vederea depistarii unei minore de 13 ani, care a plecat in data de 18 noiembrie de la domiciliu și nu a revenit. „Astazi, 21 noiembrie, in jurul orei 13:00, polițiști de la Poliția Municipiului Caransebeș au fost sesizați…

- La data de 17 noiembrie 2022, Poliția Municipiului Deva a fost sesizata cu privire la faptul ca, in localitatea Cristur, strada Ulița Mare, a avut loc un eveniment rutier soldat cu o persoana vatamata. Polițiștii din cadrul Biroului Rutier al Poliției Municipiului Deva, ajunși la fața locului,…

- Un accident rutier cu trei victime s-a produs duminica dupa-masa pe DN66, in zona Hațeg. Doi motocicliști au intrat in coliziune cu un șofer care nu a acordat prioritate de trecere. Potrivit ISU Hunedoara cei doi motocicliști au fost preluați de SAJ Hunedoara și transportați la spital. „Astazi,…