- Eleva de 14 ani care s-a inecat cu un jeleu la scoala din localitatea clujeana Geaca din Cluj este in coma profunda, iar starea ei este extrem de grava, informeaza Monitorul de Cluj.Starea fetei s-a agravat fața de ziua de miercuri și este nevoie de mai mult suport mecanic pentru a-i menține funcțiile…

- Eleva de 14 ani care s-a inecat cu un jeleu la o scoala din comuna Geaca din Cluj este in continuare in coma profunda. Din nefericire, spun medicii, starea fetei s-a agravat fața de ieri și este nevoie in continuare de suport mecanic, pentru a-i menține funcțiile vitale. Totul s-a intamplat ieri, in…

- Echipajul SMURD din cadrul Punctului de Lucru Mociu a fost solicitat in cursul zilei de miercuri pentru a interveni in cazul unei eleve de 14 ani. Aceasta s-a inecat cu un jeleu, la Școala Gimnaziala din Geaca. La școala se desfațura Saptamana Verde. Apelul de urgența a venit in jurul orei 11. Au fost…

