Stiri pe aceeasi tema

- Investigații ale polițiștilor in cazul unei fete de 14 ani din Timișoara. Oamenii legii incearca sa dea de urma ei dupa ce fata a plecat de acasa și nu s-a mai intors. Cei care pot oferi informații despre locul in care se afla sunt rugați sa contacteze polițiștii. UPDATE. Fata a fost gasita

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Poliției Timiș fac verificari pentru gasirea unei minore, in varsta de 14 ani, disparuta din Timișoara. Ieri, in jurul orei 21:00, Vas Beatrix Roszalinda ar fi plecat voluntar de la domiciliul sau din Timișoara, iar pana in prezent nu a mai…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui barbat in varsta de 37 de ani, disparut din Timișoara. „In data de 25 august, Almași Ovidiu-Sergiu ar fi plecat de la domiciliul sau din municipiul Timișoara, județul Timiș, iar pana in prezent nu a mai…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui barbat, in varsta de 57 de ani, disparut din Timișoara județul Timiș. La data de 2 iulie, polițiștii Serviciului de Investigatii Criminale au fost sesizați cu privire la faptul ca in cursul zilei de 1 iulie,…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale cauta un barbat, in varsta de 57 de ani, disparut din Timișoara. Ieri, aceștia au fost sesizați cu privire la faptul ca, vineri, Gheorghe Ionica ar fi plecat de la domiciliul sau din orașul Timișoara, iar pana in prezent nu a mai revenit. Semnalmente:…

- Polițiștii fac verificari pentru identificarea unui barbat de 60 de ani, din municipiul Ramnicu Valcea, plecat voluntar de la domiciliu, fara a mai reveni pana in prezent. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizați, astazi, de catre o femeie ca, tatal sau, MIERTOIU TEODOR, a plecat…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii a trei minori de 11, 12 și 13 ani, disparuți din Timișoara. La data de 20 iunie 2022, polițiștii timișoreni au fost sesizați cu privire la dispariția a 3 minori de 11, 12 și 13 ani, din Timișoara. Cu aproximativ…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii a trei minori de 11, 12 și 13 ani, disparuți din Timișoara, județul Timiș. „La data de 20 iunie 2022, polițiștii timișoreni au fost sesizați cu privire la dispariția a trei minori de 11, 12 și 13 ani, din Timișoara.…