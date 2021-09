Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 59 de ani si-a pierdut viata intr-un accident de circulatie care a avut loc duminica pe DN58, la iesirea din localitatea Brebu catre Valeadeni, din judetul Caras-Severin, victima, pasagera intr-un autoturism, fiind aruncata aproape trei metri din masina, potrivit agerpres.ro. Potrivit…

- O femeie de 68 de ani a decedat duminica seara dupa ce masina in care se afla s-a rasturnat intr-o rapa, pe un drum forestier intre localitatile Resita si Lupac, in apropiere de DJ 581, cercetarile aratand ca soferul autoturismului consumase bauturi alcoolice, a informat Inspectoratul de Politie…

- Un grav accident rutier s-a petrecut aseara, in jurul orei 20:30, in apropiere de DJ 581, pe un drum forestier dintre localitațile Reșița și Lupac (județul Caraș-Severin). In urma incidentului, o femeie in varsta de 68 de ani a decedat. „Din primele cercetari, polițiștii au stabilit ca in timp ce un…

- Un barbat a fost lovit mortal de o mașina, marți dimineața, pe DN 58, in județul Caraș-Severin. Șoferul a fugit de la locul accidentului și este cautat de polițiști, informeaza Observatornews . Potrivit IPJ Caraș-Severin, polițiștii au fost sesizați marți dimineața, prin apel la 112, despre producerea…

- Hectare intregi de vegetație au ars in urma unor incendii care au avut loc astazi in mai multe zone din țara. Unul dintre ele a izbucnit in apropierea unui adapost de caini, aflat la ieșirea din Oradea. Alerta a fost și langa un cartier din Reșița, unde au ars trei hectare de padure, iar focul amenința…

- CARAS-SEVERIN – Daca in ultimele trei zile nu a fost raportat niciun caz in judetul nostru, aceasta saptamana a inceput cu 3 cazuri noi comunicate de Directia de Sanatate Publica a judetului Caras-Severin! Acestea se adauga celor deja existente din ultimele 14 zile, astfel ca in prezent, la nivelul…

- Biroul Teritorial Timișoara al Instituției Avocatului Poporului reia audiențele in teritoriu, in luna august. Vor fi ascultați intai cetațenii din județul Arad, iar mai apoi cei din Caraș-Severin. Audiențele se vor susține in continuare și la sediul din Timișoara.

- REȘIȚA – Ziua nationala de comemorare a victimelor deportarii in timpul regimului comunist a prilejuit, la Resita, in palatul administrativ judetean, o expozitie documentara si un eveniment comemorativ, urmate, in Parcul Carasana, de o slujba religioasa si depunerea de coroane de flori! Au fost prezenti,…