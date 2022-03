Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale impreuna cu polițiștii din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș efectueaza verificari in vederea depistarii unei femei, de 76 de ani, disparuta de pe raza municipiului Targu-Mureș. "In data de 18 februarie, Sighiatrau Maria ar fi plecat din incinta…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Poliției Timiș fac cercetari pentu gasirea unei femei, in varsta de 74 de ani, disparuta din Timișoara. Caldararu Rodica ar fi plecat de la domiciliul sau de pe strada Martir Constantin Girjoaba, din municipiul Timișoara, iar pana in prezent…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, in varsta de 16 ani, disparuta din localitatea Beregsau Mic, județul Timiș. In data 13 ianuarie, ARADEAN SNEJANA PATRICIA VANESSA ar fi plecat de la domiciliul sau din localitatea Beregsau Mic,…

- Polițiștii din Bistrița-Nasaud cauta un barbat de 65 de ani care a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. Persoanele care pot da informații care sa conduca la depistarea lui sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la 112. La data de 03.01.2022, polițiștii Poliției…

- Poliția Municipiului Brașov – Biroul de Investigații Criminale a fost sesizata la data de 27 decembrie 2021 de catre o femeie din municipiul Brașov cu privire la faptul ca fiica sa, in varsta de 19 ani, a plecat de la domiciliu la data de 26 decembrie și nu a revenit pana in prezent. Semnalmente: Inalțime…