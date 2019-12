Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 52 de ani a disparut din Timisoara. In 13 decembrie, politistii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizati despre disparitia unui barbat din urbea de pe Bega. In 27 noiembrie, Pavica Horațiu ar fi plecat de la domiciliul sau din Timisoara, iar pana in prezent nu a mai revenit.…

- O femeie din Lugoj este data disparuta, iar polițiștii Serviciului de Investigații Criminale se afla pe irmele sale. Disparuta a fost vazuta ultima data ieri dimineața, cand a plecat de la domiciliul sau. Femeia in varsta de 35 de ani a fost vazuta ultima fata ieri dimineața, in jurul orei 7.00. A plecat…

- Patronul firmei care a efectuat dezinsectia in blocul de pe strada Mioritei din Timisoara, din cauza careia doi copii si mama unuia dintre acestia au decedat, a fost retinut pentru 24 de ore pentru ucidere din culpa si vatamare corporala si se afla in arestul politiei, au declarat, marti, pentru…

- O adolescenta din localitatea Dumitra, declarata disparuta și cautata la nivel național incepand de marți, a fost gasita de polițiști la cateva sute de kilometri de casa, tocmai in județul Buzau, in locuința unui tanar in varsta de 18 ani. Copila plecase de la domiciliul parinților luni, fara sa spuna…

- Dispariții suspecte in vestul țarii. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale se afla pe urmele a doua tinere, una din Timișoara, iar cealalta din Arad, care au disparut miercuri, 6 noiembrie. Iasmina-Roxana Olariu a plecat de la domiciul ei, din Arad, ieri dimineața, și nu s-a mai intors pana…

- Alerta in Timișoara, dupa ce o minora a disparut. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale se afla pe urmele adolescentei in varsta de 15 ani, care a disparut miercuri, 6 noiembrie, din Timișoara. Tanara a plecat de la domiciliul sau de pe strada Polona și nu a mai revenit pana in prezent. Alexandra…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, de 13 ani, disparuta de pe raza municipiului Timisoara. La data de 01 octombrie a.c., politistii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizati despre disparitia unei minore, de 13 ani,…

- O fata de 13 ani din Timișoara a disparut de acasa. Copila a plecat luni la școala și nu a mai revenit la domiciliu. Polițiștii au anunțat dispariția acesteia marți seara, solicitand ajutor public pentru gasirea ei. Dispariția adolescentei a fost anunțata marți de catre familie, se arata intr-un comunicat…