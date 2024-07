Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul IPJ Timiș efectueaza verificari in vederea depistarii unei tinere in varsta de 13 ani, disparuta de pe raza satului Jabar, judetul Timis. „La data de 16 iulie, Ciucure Alexandra Anamaria ar fi plecat voluntar de la domiciliul sau din comuna…

- Polițiștii Serviciului Investigații Criminale din cadrul IPJ Hunedoara efectueaza cercetari pentru gasirea unei adolescente care a fost data disparuta de mama. „La data de 28 iunie 2024, in jurul orei 17:00, la sediul Poliției Municipiului Oraștie s-a prezentat o femeie care a sesizat faptul ca astazi,…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, de 13 ani, disparuta de pe raza municipiului Timișoara, judetul Timis. Astazi, 24 iunie a.c., polițiștii timișeni au fost sesizați cu privire la faptul ca la data de 23 iunie a.c., in jurul orei…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, de 13 ani, disparuta de pe raza municipiului Timișoara, judetul Timis. „Astazi, 24 iunie, polițiștii timișeni au fost sesizați cu privire la faptul ca la data de 23 iunie a.c., in jurul orei 17:30,…

- UPDATE ,,Minora a fost depistata, din primele discuții purtate cu aceasta nu a reieșit ca ar fi fost victima vreunei infracțiuni pe timpul plecarii, insa polițiștii continua verificarile pentru clarificarea tuturor imprejurarilor in care minora a parasit domiciliul.„ , a anunțat IPJ Buzau, astazi, 3…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei femei, de 65 ani, disparuta de pe raza municipiului Timișoara, judetul Timis. „La data de 15 mai a.c., CHIRA MARIA, ar fi plecat voluntar intr-o direcție necunoscuta de la domiciliul sau din Timișoara,…

- Fata de 15 ani din Alba Iulia, data disparuta, a fost gasita intr-o comuna din județul Iași. De ce a plecat de acasa Fata de 15 ani din Alba Iulia care era data disparuta de acasa a fost gasita, a anunțat Poliția Alba. ”Minora a fost identificata pe raza comunei Stolniceni, județul Iași”, a transmis,…