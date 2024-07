Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizați, ieri, sa efectueze verificari in vederea depistarii unei tinere in varsta de 14 ani, disparuta din Timișoara. „La data de 14 iulie, in jurul orei 12:00, Moisa Rahela Andreea a plecat de la domiciliul sau din Timișoara, iar pana in prezent…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, de 13 ani, disparuta de pe raza municipiului Timișoara, judetul Timis. Astazi, 24 iunie a.c., polițiștii timișeni au fost sesizați cu privire la faptul ca la data de 23 iunie a.c., in jurul orei…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, de 13 ani, disparuta de pe raza municipiului Timișoara, judetul Timis. „Astazi, 24 iunie, polițiștii timișeni au fost sesizați cu privire la faptul ca la data de 23 iunie a.c., in jurul orei 17:30,…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizați de catre o femeie cu privire la faptul ca nepoata sa, SURCEL MADALINA NICOLETA, in varsta de 15 ani a plecat voluntar de la domiciliu lor din Bistrița, la data de 29 mai, in jurul orei 22:00 și nu a mai revenit. Semnalmente: inalțime…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei femei, de 65 ani, disparuta de pe raza municipiului Timișoara, judetul Timis. „La data de 15 mai a.c., CHIRA MARIA, ar fi plecat voluntar intr-o direcție necunoscuta de la domiciliul sau din Timișoara,…

